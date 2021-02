Biographie

Née à Londres en 1981 autour de Neil Tennant (chant) et Chris Lowe (claviers, chant), la formation synthpop britannique Pet Shop Boys apparaît sur le marché musical en 1984 avec le tube "West End Girls", imposant une recette hautement mélodique et romantique, servant de canevas à une approche chargée d'ironie post-moderne et menant à une signature chez EMI pour la publication de Please en 1986, premier d'une série d'albums à succès avec Actually (1987), Introspective (1988), Behavior (1990) et Very (1993), porteurs des hits "It's a Sin", "Rent", "Being Boring" ou encore "Go West". Toujours actif dans le nouveau millénaire, le duo livre son quatorzième effort en 2020 sous la forme de Hotspot, troisième volet d'une trilogie entamée en 2013 avec Electric. © TiVo