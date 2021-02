Biographie

A l’avant-garde de la musique folk comme des combats égalitaires aux États-Unis, le songwriter était indéniablement en avance. Influence revendiquée de Dylan, Springsteen, Joan Baez et bien d’autres, Pete Seeger est en quelque sorte le mentor des maitres de la musique folk et rock contestataire. Homme de conviction né le 3 mai 1919, Pete Seeger usait de son banjo depuis le début des années 40 pour jouer des morceaux qui dépassaient le simple cadre du divertissement. Partisan d’une musique utile, il a fait de la sienne le porte-voix de ses idées. A l’image du célèbre We Shall Overcome qu’il popularisa dans les années 50 et deviendra véritable hymne des droits civiques aux États-Unis. Acolyte de Woody Guthrie, il était un chanteur proche des préoccupations du peuple, se plaçant systématiquement en faveur du bien collectif. En solo ou avec son groupe, les Weavers, Pete Seeger n’avait de cesse de prendre parti, que ce soit pour l’écologie, l’égalité raciale ou contre la guerre du Vietnam. Avec une carrière mouvementée s’étalant sur plus de six décennies, son influence reste et fut considérable. Ami de Martin Luther King, ils partageaient la force même force de conviction, et une tendance certaine à l’insoumission. En témoigne les dix ans de prisons auxquels Seeger fut condamné (mais qu’il n’effectuera jamais) pour avoir répondu que sa liberté d’expression était garantie par la constitution, alors qu’il était inquiété pour son engagement au sein du Parti Communiste. L'icône de la folk music insoumise meurt à l’âge de 94 ans le 27 janvier 2014. © NG/Qobuz