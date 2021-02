Biographie

Auteur important, guitariste influent et théoricien du bruit et de la chose rock au caractère ombrageux, Pete Townshend (né à Londres en 1945) dépasse le cadre du simple leader de groupe de rock. Responsable de la plupart des succès et classiques de The Who, de « My Generation » (1965) à « Won't Get Fooled Again » (Who's Next, 1972), en passant par l'opéra rock Tommy (1969), cette figure majeure du courant mod des années 1960 tente une carrière solo en dents de scie dès 1970. Si ses albums Who Came First (1972), Empty Glass (1980), White City (1985) et Iron Man (1989) n'atteignent pas des sommets de créativité ni de popularité, Pete Townshend continue de faire vivre The Who sur scène et, moins fréquemment, en studio (Endless Wire, 2006). À l'adaptation théatrale de Tommy en 1993 succède la version symphonique de son opéra rock, Quadrophenia, en 2015. Il publie son autobiographie Who I Am en 2012.