Biographie

Auteur-compositeur du New Jersey, Pete Yorn rencontre le succès dès son premier opus Musicforthemorningafter (2001) grâce au titre « Strange Condition ». Après quelques parutions plus discrètes mais plus rock, Pete Yorn compose l'album Break Up (2009) pour et avec Scarlett Johansson. En 2010, le songwriter est retour en solo avec un cinquième album, PY. Il laissera ensuite s'écouler six longues années avant de présenter un nouvel opus, le bien nommé ArrangingTime, le temps de s'accorder une parenthèse en groupe avec son projet The Olms. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016