Biographie

Membre actif du courant free jazz, le saxophoniste allemand Peter Brötzmann (né en 1941) explose sur la scène européenne en 1968 grâce à l'album Machine Gun fomenté avec son octet. Après Nipples (1969) avec Derek Bailey puis Alarm (1981), le disciple d'Albert Ayler enchaîne les collaborations et les groupes. Au retentissant Last Exit (1986-1990) en compagnie de Bill Laswell, Sonny Sharrock et Ronald Shannon Jackson succèdent le Die Like A Dog Quartet et le Chicago Tentet dissous en 2012. La même année voit la parution de l'album Walk, Love, Sleep. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015