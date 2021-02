Biographie

En 1976, Peter Frampton fait un usage intempestif de la talk box sur « Show Me the Way » , et accède au statut de superstar mondiale. L'album Frampton Comes Alive! devient par la même occasion l'un des albums live les plus vendus de tous les temps. Rien ne prédispose Peter Frampton à ce destin, honnête guitariste, il sert de faire valoir à Steve Marriott dans Humble Pie. Sa carrière solo débutée en 1971, est tout d'abord confidentielle. Elle frémit avec Frampton en 1975, avant de littéralement exploser avec Frampton Comes Alive!. I'm In You en 1977 poursuit sur la voie du succès, avant que le soufflé ne retombe avec l'arrivée du punk puis de la new wave. Le réveil intervient en 2006 avec l'album instrumental Fingerprints qui reçoit en 2007 un Grammy Award. Thank You Mr. Churchill en 2010 se veut un regard sur son parcours depuis l'enfance. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015