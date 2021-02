Biographie

Leader de Genesis au début des années 70, Peter Gabriel contribue à pousser le rock progressif vers un style plus théâtral. Dans sa carrière solo, il est tout aussi ambitieux, mais plus subtil dans la méthode. Sur son premier album éponyme de 1977, il commence à explorer des territoires plus sombres, plus cérébraux, en intégrant des éléments avant-gardistes, électroniques, et worldbeat. Les albums qui suivent deviennent plus grand public, et Peter Gabriel devient une star internationale. Au lieu de se reposer sur ses lauriers, il se met à explorer d'autres univers, parmi lesquels les bandes originales, et lance sa compagnie Real World. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo