Biographie

Né Peter Greenbaum en 1946, l'auteur-compositeur-interprète et guitariste britannique Peter Green s'impose dès la fin des années 60 comme l'un des meilleurs guitaristes blues blancs de sa génération, puisant son inspiration aussi bien chez Hank Marvin (The Shadows) que dans la musique traditionnelle juive ou chez les géants du genre, de Muddy Waters à Freddie King. Suite à un court passage chez les Bluesbreakers de John Mayall, Green monte la formation british blues Fleetwood Mac, livrant de 1967 à 1970 des compositions originales incontournables comme "Black Magic Woman", "Albatross", "The Green Manalishi (With the Two Prong Crown)" ou "Oh Well" avant d'entamer en 1970 et avec les albums The End of the Game (1970) et In the Skie (1971) une carrière solo riche d'une quinzaine d'entrées à son décès en 2020 à l'âge de 73 ans. © TiVo