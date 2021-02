Biographie

Membre fondateur du groupe de rock progressif Van der Graaf Generator, le guitariste et claviériste Peter Hammill (né en 1948) ouvre parallèlement la voie à une carrière personnelle et novatrice, très diverse dans son approche musicale. Depuis Fool's Mate (1971), l'auteur-compositeur a laissé des traces saillantes de son activité avec les albums Chameleon in the Shadow of the Night (1973), Nadir's Big Chance (1975, considéré comme précurseur du punk), Over (1977) et The Future Now (1978) et Enter K (1982). En 1991, ce chanteur à la voix particulière crée son propre label Fie! sur lequel sont publiées ses nouveaux enregistrements (dont le premier, Fireships) et rééditions. Son oeuvre en perpétuel renouvellement apporte notamment les recueils Roaring Forties (1994), None of the Above (2000), Incoherence (2004), Singularity (2006) et Thin Air (2009). L'album Consequences, paru en 2012, est suivi d'une collaboration avec Gary Lucas pour Other World (2014). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015