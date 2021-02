Biographie

Né dans la ville tchèque de Marienbad le 12 août 1944 et décédé en Bavière le 30 novembre 2010, Peter Hoffmann fut un chanteur ténor allemand, connu aussi bien dans le domaine de l'opéra que du rock ou de la comédie musicale. Attitré aux rôles wagnériens (La Walkyrie, Parsifal, Lohengrin, Tristan et Isolde), il est révélé au festival de Bayreuth en 1976 et se produit dans les salles du monde entier jusqu'à la fin des années 1980. Touché par des problèmes de cordes vocales, il arrête sa carrière dans l'opéra en 1989 pour se consacrer entièrement au répertoire pop et rock, qu'il a commencé à explorer en tournée et sur disque. Ses albums dans ce registre remportent un grand succès. Après Rock Classics (n°1 en 1982), il enregistre successivement Peter Hoffmann 2/Ivory Man (1984), Unsre Zeit (1985), Rock Classics 2 (1987), Monuments (1988), Love Me Tender - Peter Hoffmann Singt Elvis (1992), Country Roads (1994) et Rock Classics - Love Songs (1996). Sur scène, il joue dans la comédie musicale Le Fantôme de l'opéra (1990-1991). Atteint de la maladie de Parkinson, diagnostiquée en 1994, le chanteur se retire à Bayreuth pour écrire son autobiographie et créer une fondation destinée à la recherche sur cette maladie. Dans les deux dernières années de sa vie, il souffre de démence, avant de mourir d'une pneumonie à l'âge de 66 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019