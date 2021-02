Biographie

On a oublié que de nombreux enregistrements du grand organiste anglais Peter Hurford, réédités en CD sous label Decca, ont été commercialisés sous étiquette Argo. Aux côtés d'une intégrale Bach, réalisée sur plus de dix ans, Peter Hurford signa aussi de beaux disques Buxtehude, Couperin, Hindemith, Mendelssohn. Les instruments sont des orgues modernes, des Etats-Unis, d'Australie, d'Angleterre ou d'Allemagne, touchés avec une réelle finesse et un goût pour les registrations épurées qui étonne aujourd'hui (Sonates en trio de Bach, BWV 525-530). Un musicien à redécouvrir totalement, trop négligé par la critique française !