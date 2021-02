Biographie

Chanteur charismatique du groupe Bauhaus de 1978 à 1983, Peter Murphy forme ensuite l'éphémère Dali's Car avec Mick Karn (Japan) avant de se consacrer à une carrière solo entamée en 1986 avec Should the World Failed to Fall Apart. Figure du post punk au chant théâtral, il publie six albums dont Love Hysteria (1988), Deep (1990) et Holy Smoke (1992), jusqu'à la reformation scénique de Bauhaus en 1998. Son installation aux Etats-Unis donne lieu à plusieurs tournées en groupe ou acoustiques, dont témoigne le double album Alive Just for Love en 2001. L'année suivante voit la collaboration du musicien turc Mercan Dede sur Dust. La sortie de son huitième opus Unshattered en 2004 est suivie d'une seconde reformation de Bauhaus (2008) et de l'album solo Ninth en 2011. En 2014, l'album Lion produit par Youth est accompagné du DVD de la tournée Mr. Moonlight. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015