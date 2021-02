Biographie

Dans les années 1960, le trio Peter, Paul & Mary a incarné l'aspect le plus sérieux, le plus prude et le plus commercial du mouvement folk. Pour ceux quelque peu effrayés par l'intensité, la voix et les diverses mutations de Bob Dylan, ou ceux rebutés par le radicalisme de Phil Ochs, ou encore ceux dérangés par le trouble palpable de Joan Baez, le trio constituait un refuge de bon aloi, tout en étant d’actifs participants au mouvement contestataire qui couvrait les préoccupations étudiantes et militantes de l’époque. © ©Copyright Music Story Music Story 2015