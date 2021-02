Biographie

Les éternels interprètes de « Besoin de rien envie de toi », Peter et Sloane, ont à ce jour vendu deux millions d’exemplaires de leur unique tube, sorti en 1984 et réapparu dans les années 2000, porté par la vague rétro « années 80 » qui a offert une seconde vie à leur hymne à l’amour, à l’automne et à… Vérone. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015