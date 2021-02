Biographie

Souvent rattachée, en France, à la période yéyé des années 1960, Petula Clark, née près de Londres le 15 novembre 1932, aligne une carrière particulièrement impressionnante de constance, de longévité et de qualité, Depuis ses premiers enregistrements en 1949, l'ex-enfant-star née des années de guerre devient une vedette intercontinentale de la chanson. Le parcours de la belle Anglaise qui ne se réduit pas à son accent et traverse les frontières avec la même popularité, tant au Royaume-Uni qu'en France ou aux États-Unis. En 1964, sort « Downtown », qui reste son plus grand succès avec d'autres classiques comme « Chariot » ou, en France, « La Gadoue », de Serge Gainsbourg. La plus française des chanteuses britanniques reste pétulante à quatre-vingts ans, lorsque sort en 2012 l'album Petula, suivi quatre ans plus tard par From Now On. © ©Copyright Music Story Nikita Malliarakis 2016