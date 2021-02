Biographie

En vingt ans de carrière, Pharrell Williams est devenu l’une des figures les plus emblématiques de la musique moderne. Producteur de génie au flair sans pareil, il est de tous les bons coups (commerciaux). A tel point que rares deviennent les tubes américains qui ne portent pas son nom dans les crédits. De Beyonce à Snoop Dogg en passant par Questlove, Kanye West, Madonna, les Hives ou plus récemment Robin Thicke et les Daft Punk, la liste de ses collaborations est impressionnante. Si son nom est invariablement synonyme de succès, Pharrell a réussi le pari de conserver un certain niveau d’exigence en terme de musique. Des instrumentations efficaces, qui piochent dans de nombreux styles, et qui lui ont permis de se faire remarquer au cours des années 90, alors qu’il officie en compagnie de Chad Hugo sous le nom de The Neptunes. Le duo se fait réellement repérer au début des années 2000, grâce à un tube produit pour Britney Spears. En parallèle de la création morceaux destinés à d’autres artistes, Pharrell et Chad Hugo montent le groupe N.E.R.D, dans lequel ils laissent s’exprimer pleinement leur créativité. Au confluent de nombreuses influences, N.E.R.D apporte un souffle nouveau et frais au monde du hip hop.Avec cette multitude de projets, Pharrell ne trouvera que deux fois le temps pour des escapades solo. En 2006 avec l’opus In My Mind, puis 8 ans plus tard avec G I R L, précédé par l’immense succès Happy. ©Nicolas Gal