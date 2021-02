Biographie

Formé en 2006, Phases Cachées a la particularité de mélanger hip-hop et reggae. Le groupe intitule son melting pop personnel Boogie Woogie Flow. Le trio enchaîne plus de cent-vingt concerts après la sortie de son premier album Boule à Facettes en 2013. Phases Cachées invite Nâaman, Beat Assailant et Balik de Danakil à participer à l'album 2 Temps 3 Mouvements en mars 2015. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015