Biographie

Phats & Small est un duo de producteurs originaire d'Angletterre. Jason Hayward alias Phats et Russell Small connaissent un succès international avec le titre «Turn Around » en 1998, un arrangement dans un style house du morceau « Reach Up » (1983), de l'artiste américain Toney Lee. Trois album suivent ce succès : Now Phats What I Small Music (1999), This Time Around (2001) et Soundtrack to Our Lives (2005), garnis de simples de moindre importance. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2016