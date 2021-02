Biographie

Créateur d'une technique d'enregistrement et de production innovante (« The Wall of Sound », ou l'accumulation jusqu'à l'explosion des pupitres, en particulier de diverses percussions et autres cordes) l'Américain Phil Spector est le producteur de musique populaire le plus important du XXème siècle. Ses succès sont innombrables : « Be My Baby » (The Ronettes, ainsi qu'une adaptation française – « Reviens Vite Et Oublie » par Frank Alamo et Les Surfs), « He's A Rebel » (The Crystals), « Spanish Harlem » (Ben E. King) ne sont que quelques exemples des 40 hits accumulés de 1960 à 1965. Il a profondément influencé des artistes tels que Brian Wilson (The Beach Boys), Andrew Loog Oldham (producteur des Rolling Stones), ou Bruce Springsteen. Producteur des Beatles (album Let It Be), et compositeur (« Walking in the Rain », « For Once In My Life », « River Deep Mountain High »), Phil Spector a toujours fait montre d'un comportement excessif et irrationnel, voisin de la névrose. Il se débat depuis 2003 dans une accusation de meurtre au second degré, sur la personne d'une actrice trouvée morte à son domicile.