Biographie

Le 4 septembre 2015, le grand saxophoniste alto américain – également clarinettiste – sort de scène à la Craftsman’s Guild de Manchester après un concert hommage Charlie Parker with Strings en annonçant qu’il prend sa retraite. Quinze jours plus tard, il s’éteint à 83 ans des suites de complications pulmonaires… Peu médiatisé, Phil Woods restera comme l’un des plus grands altistes de l’histoire du jazz. Son style fut rapidement tel que nombreux le baptisèrent le nouveau Charlie Parker. Il coupa pourtant stylistiquement rapidement le cordon avec Bird. Stylistiquement seulement puisque Phil Woods épousera plus tard Chan Parker, la veuve du mythique saxophoniste…Né le 2 novembre 1931 à Springfield dans le Massachussetts, Phil Woods étudie la musique avec le pianiste Lennie Tristano, une influence majeure dans son éducation musicale. Sur les bancs de la Manhattan School of Music et de la Juilliard School, Joe Lopes lui apprend la clarinette, Juillard n’ayant alors pas de section sax. Sa virtuosité impressionne vite la jazzosphère et cette étiquette de new Bird commence à tourner dans le milieu. En 1954, il est le ténor de l’orchestre de Charlie Barnet puis du quintet de Jimmy Raney. Cette même année, il publie son premier album, Pot Pie, sur le label Prestige. Deux ans plus tard, il participe à la tournée des Birdland All-Stars avec notamment Donald Byrd, Conte Candoli, Kenny Dorham et Al Cohn. Durant les années qui suivent, Woods turbine alors à tout-va et travaille, à la scène comme au disque, avec des musiciens aussi divers et talentueux que Buddy Rich, Dizzy Gillespie, Quincy Jones, Thelonious Monk, Benny Goodman, Benny Carter, Monty Alexander et Gerry Mulligan.En 1968, Phil Woods part s’installer en France. Il monte alors la European Rhythm Machine, formation assez avant-gardiste avec Daniel Humair, Henri Texier, George Gruntz et Gordon Beck. En 1972, il rentre aux États-Unis et lance un groupe électrique qui rencontre peu de succès. Il forme un quintet qui se produira jusqu’en 2004. La liste des jazzmen avec lesquels il enregistra est sans fin. Et Bill Evans, Tommy Flanagan, Red Mitchell, Enrico Pieranunzi, Gary Burton, Gordon Beck, Lou Donaldson, Ron Carter, Art Farmer, Stéphane Grappelli, Clark Terry, Ben Webster ne sont que certains de ces noms…Comme toutes les épées du jazz, Phil Woods pigera pour les stars de la pop. On peut ainsi entendre son alto sur le tubesque Just The Way You Are de Billy Joel, sur Doctor Wu de Steely Dan ou bien encore sur Have A Good Time de Paul Simon. Phil Woods meurt le 29 septembre 2015, à Stroudsburg en Pennsylvanie.© MD/Qobuz