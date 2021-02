Biographie

Philippe B s’applique à fabriquer des chansons pop classique qui transcendent le temps. Sacré Auteur-compositeur de l’année au Gala de l’ADISQ en 2014 pour Ornithologie, la nuit, Philippe B a rappliqué avec un cinquième album en carrière, La grande nuit vidéo, paru en mai 2017 via Bonsound. Alors qu’il avait exploré, à travers l’échantillonnage, les oeuvres de compositeurs célèbres sur l’album Variations fantômes (2011) et qu’il avait opté pour poser des instruments à vent au centre de la trame sonore nocturne d’Ornithologie, la nuit, l’artiste s'est tourné cette fois-ci vers des arrangements de cordes originaux et d’inspiration cinématographique. Ce plus récent long jeu - nommé sur la longue liste du Prix de musique Polaris 2017 - a confirmé d’emblée que Philippe B est l’un des grands auteurs-compositeurs-interprètes québécois (Olivier Robillard-Laveaux) et un artiste majeur (Philippe Papineau) de la chanson. Suite à la parution de son troisième opus, Variations fantômes, Philippe B, accompagné du Quatuor Molinari et d’un orchestre de chambre, a offert un spectacle réellement envoûtant (Le Devoir) et tout à fait réussi (La Presse) à guichets fermés au Conservatoire de musique de Montréal, puis au Club Soda et à l’Église St-Jean-Baptiste. Entre ces concerts et la composition d'Ornithologie, la nuit, Philippe B a mis en oeuvre ses talents à bon escient, en assurant la réalisation d’albums pour Groenland, Isabelle Boulay, Les soeurs Boulay et Carl-Éric Hudon. L'auteur-compositeur-interprète encensé par la critique a également composé la bande originale de deux filmés d'Éric Morin: Chasse au Godard d’Abbittibbi (2013) et Nous sommes Gold (2019).