Biographie

Acteur dans French cancan et Notre-Dame de Paris, chanteur de « Julie la rousse » et « Le Noyé assassiné », également mime et danseur, Philippe Clay (1927-2007) a embrassé plusieurs carrières dans les années 1950, puis a connu la désertion du public au cours de la décennie suivante. Il revient en 1971 avec un titre polémique, « Mes universités ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015