Biographie

Avant d’arborer partout en France des tenues délirantes, Philippe Katerine grandit en Vendée, et compose seul ses musiques dans sa chambre. Ayant des activités professionnelles variées (animateur de radio, employé dans un abattoir, professeur de sport…), il n’imagine pas la musique comme une source de revenus et il ne se décide à produire que sous la pression de ses proches. Son premier LP sort en 1991, et Katerine le vit comme un échec. Ne s’estimant pas assez bon, il connait une période de mal-être et perd totalement confiance en lui.Malgré tout, sort en 1994 L’éducation anglaise qui séduit un public bien spécifique. Philippe Katerine continue d’écrire et de publier des albums tout au long des années 1990, faisant parler de lui à chaque fois un peu plus, et lui ouvrant les portes de l’Olympia. La sortie de Robots après tout, en 2005, fait exploser la popularité du chanteur. Le single Louxor est retransmis sur toutes les ondes et la population française « adore » le concept de l’artiste. En plus de ça, il jouit d’une critique favorable sur l’ensemble de son œuvre.Déjà pluriel sur le plan musical, Katerine demeure aussi très proche du cinéma. Il compose pour Anna Karine en 1999 un album spécial, avant de jouer dans l’un de ses courts-métrages. Il se lance dans l’aventure de la réalisation à la fois pour 1km à pieds, mais aussi pour Peine de cochon. Plus tard, il participera à la mise en place d’un spectacle de danse. © AR/Qobuz