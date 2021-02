Biographie

Philippe Durand de La Villejégu du Fresnay alias Philippe Lavil, né le 26 septembre 1947 à Fort de France, est le fils d'une riche famille béké (Antillais blancs). Auteur d'un succès éphémère en 1969 avec « Avec les filles je ne sais pas », il s'inscrit plus durablement dans le paysage de la variété en 1982 grâce à « Il tape sur des bambous ». Le duo « Kolé séré » avec Jocelyne Béroard (Kassav') devient son plus grand succès. Ses productions des années 2000 confirment son attachement aux rythmes caribéens, principalement Calypso en 2007. Produit avec Camille Bazbaz et Jérôme Perez, La Part des Anges en 2011 este dans une tonalité légère et ensoleillée. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015