Biographie

L'organiste français Philippe Lefebvre est organiste titulaire du Grand Orgue de Notre-Dame de Paris depuis 1985 - avec Olivier Latry et Jean-Pierre Leguay. Considéré comme l'un des interprètes et improvisateurs les plus représentatifs de l'art français, Lefebvre a exploré avec bonheur des pans méconnus du répertoire franco-belge !