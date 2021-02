Biographie

Philippe Léotard a été l'enfant terrible d'une grande famille qui compte d'autres figures publiques. Artiste complet, il maniait les mots dans plusieurs langues et aimait provoquer, l'indignation, parfois, et invoquer, la tendresse et la passion des hommes, souvent. Homme d'excès avérés et bête de travail, Philippe Léotard a principalement fait carrière dans le cinéma et le théâtre. Sa carrière en tant que poète, auteur et interprète de chansons a été plus discrète mais saluée par de nombreux prix, de A l'amour comme à la guerre, sorti en 1990, jusqu'à son quatrième et dernier album Demi-mots amers (1999). © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015