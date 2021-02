Biographie

Phillip Phillips remporte la onzième saison d'American Idol le 23 mai 2012. Son single « Home » devient dans la foulée le plus vendu de l'histoire des gagnants de l'émission, et se classe numéro six aux Etats-Unis. Sorti en novembre 2012 l'album The World from the Side of the Moon remporte lui aussi un vif succès et est disque d'or aux Etats-Unis et au Canada. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015