Biographie

Grâce à la bienveillance d'une mère pianiste et organiste, le jeune Philly Joe Jones découvre très vite les sensations que procure la musique. Il s'initie à la batterie et après quelques années participe à des premières scènes où il rencontre entre autres les saxophonistes John Coltrane et Benny Golson. Ce dernier lui propose d'entrer dans sa formation au milieu des années 40, puis il se produit avec Clifford Brown, les frères Percy et Jimmy Heath, Fats Navarro et Dexter Gordon. Après avoir également accompagné Ben Webster, il devient l'un des batteurs les plus sollicités des années 50 pour des sessions d'enregistrements et en concert avec les solistes les plus doués de sa génération. Avec le contrebassiste Paul Chambers, il marque d'une pierre blanche l'histoire du jazz au sein du premier quintet légendaire de Miles Davis. Les deux compères forment en effet une des rythmiques les plus prestigieuses des années 50, à propos de laquelle Miles Davis ne sera jamais avare de compliments. En plus d'être un des piliers musicaux de la formation, Philly Joe Jones se charge également du bon déroulement des tournées, mandaté par le trompettiste pour trouver en chaque lieu des partenaires idéaux pour les concerts. Il reste plusieurs années proche de Miles Davis et poursuit en parallèle une carrière indépendante. Cette liberté lui donne l'occasion d'enregistrer pour des œuvres aujourd'hui incontournables où figurent John Coltrane, Julian « cannonball » Adderley, Sonny Rollins, Johnny Griffin, Jackie McLean, Gil Evans, Wynton Kelly, Tadd Dameron, Art Farmer, Clark Terry, Abbey Lincoln, etc. Dans les années 60, il poursuit une carrière internationale au gré des festivals, apparaît à nouveau aux côtés de Miles Davis, puis il accompagne Sarah Vaughan, Erroll Garner ou Bill Evans. Il part vivre ensuite en Grande Bretagne et en France. Au cours de ses années européennes, Philly Joe Jones met sur pied plusieurs écoles de batterie dont une en collaboration avec Kenny Clarke qui s'est également installé en France. Après avoir vécu quatre années à Paris, il rentre aux Etats-Unis au début des années 70 et continue de se produire régulièrement en leader avec l'orchestre Le Grand Prix ou invité par Red Garland et Bill Evans. Parmi ses derniers projets figurent la direction d'un grand orchestre et des collaborations sur scène avec LeRoi Jones ou Archie Shepp quelques temps avant de décéder.