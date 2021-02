Biographie

Originaire de Versailles, Phoenix est un groupe aux influences multiples. Ses membres fondateurs, Deck d'Arcy et Thomas Mars, se rencontrent dès le lycée. Ils sont par la suite rejoints par Christian Mazzalai et Laurent Brancowitz. C'est à la fin des années 90 que la formation adopte le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Leur premier disque, un single sorti en tirage limité, leur permet de signer en 1998 avec le label Source. Ils accompagnent alors le groupe Air (lui aussi versaillais) en tournée, sortent un single intitulé Heatwave, puis leur premier album, United, dont le public étranger découvre quelques titres avant même la date de sortie officielle. Phoenix rencontre alors un certain succès en Suède, Allemagne, Angleterre et même États-Unis, tant auprès du grand public que de certains cinéastes : c'est ainsi qu'on retrouve leurs chansons dans des films de Sofia Coppola (future femme de Thomas Mars.) ou des frères Farrelly. Les albums Alphabetical en 2004, avec ses accents soul, et It's Never Been Like That deux ans plus tard, retour aux sources rock, accroissent leur popularité à l'étranger. Mais ce n'est qu'avec Wolfgang Amadeus Phoenix en 2008 que la France est conquise et que le succès international du groupe est confirmé. Phoenix est ainsi le premier groupe français à se produire dans l'émission américaine Saturday Night Live, et à jouer au Madison Square Garden. En 2013 sort le très attendu Bankrupt !, dont les morceaux Entertainment et Trying To Be Cool sont accompagnés de clips assez travaillés qui leur donnent une identité forte, et font partie intégrante des préoccupations esthétiques du groupe.