Biographie

Le mystérieux DJ-producteur et musicien Phoenix Lord sort tout droit d'une ancienne légende de créature magnifique caractérisée par son pouvoir de renaître après s’être consumée dans les flammes. Son premier album (The Mass of Phoenix) a atteint la 6e position des ventes sur iTunes Dance et comprend sa propre version de A Deeper Love avec la Diva Disco-House Carol Jiani du Royaume-Uni. Phoenix Lord se démarque par son originalité, son extravagance et sa capacité à nous faire voyager dans un univers musical House aux accents du Moyen-Orient et de l'Inde. Chacune de ses représentations rejoindra votre âme, éveillera vos sens et vous donnera des ailes pour vous envoler à la découverte d’une meilleure version de vous-même! Sa chanson Parc Belmont, qui nous plonge dans l'univers fantastique du célèbre parc d'attractions montréalais du même nom ayant marqué les années 1920, s'est hissée dans le Top 100 des ventes sur iTunes Dance. Son plus récent single I Believe, mettant en vedette l'icône de la musique Dance Robin S, le catapulte sur les palmarès partout dans le monde (Top 20 de l'ADISQ) et propulse sa popularité en pleine croissance. En 2018, l'Association québécoise des industries de l'enregistrement, du concert et de la vidéo (ADISQ) l'a identifié comme «Artiste à découvrir». Découvrez l'univers magique de Phoenix Lord chaque semaine sur 7 stations de radio dans 6 pays (Canada, États-Unis, Italie, Australie, Roumanie, Israël) avec son émission Rise Like Phoenix : vous renaîtrez vous aussi de vos cendres.