Biographie

Pia Mia Perez voit le jour le 19 septembre 1996 à Guam. La jeune fille montre très rapidement des prédispositions pour la musique et se produit notamment dans des fêtes communautaires ainsi que des mariages. Sa mère décide de lui offrir un maximum de chances en déménageant avec elle à Los Angeles, où Pia Mia espère forcer son destin. Sa bonne étoile entre en action lorsqu’elle rencontre le producteur Babyface, puis Chris Brown, mais aussi le producteur Nic Nac, avec qui elle travaille à lancer sa carrière. Ce sont ses vidéos de reprises, postées sur YouTube, qui attirent l’attention. Conviée à un dîner chez Kylie Jenner, elle interprète au cours de celui-ci sa reprise du single de Drake, « Hold On, We Going Home », qui est mise en ligne par Kim Kardashian. Grâce à la force de frappe médiatique de cette dernière, le compteur de vues décolle et dépasse en peu de temps le million. Pia Mia bat alors le fer tant qu’il est chaud et publie un premier single, « Red Love », à la fin 2013, annonçant l’EP The Gift. Grâce à celui-ci, elle signe un contrat chez Interscope Records et se retrouve sollicitée pour chanter en duo « Fight for You », extrait de la bande-originale du film de science-fiction Divergente, qui sort en 2014. Elle poursuit sa carrière en publiant de nombreux singles dans les années qui suivent, notamment « Red Love », « Mr. President », ou encore « Do It Again » avec Chris Brown et Tyga et « Touch », qui percent tous les deux dans les charts internationaux. En 2016, elle collabore avec will.i.am pour le single « Boys & Girls », puis enchaîne en 2017 avec « We Should Be Together » et « I’m a Fan », en duo avec Jeremih et son dernier titre pour Interscope Records. Elle quitte en effet le label sans regret, estimant que sa liberté artistique était entravée. Elle publie alors un second EP, intitulé The Gift 2, puis décide de se tourner vers la comédie. Participant à des téléfilms, elle est aussi à l’affiche en 2019 de la comédie romantique After pour laquelle ses talents de chanteuse sont mis à contribution. Pia Mia interprète en effet le thème principal du film, « Bitter Love » avant d’offrir à ses fans d’autres singles tels que « Feel Up » avec le rappeur YG, « Crybaby », « Don’t Get Me Started », puis en 2020 « Hot » ou encore « Princess ». © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020