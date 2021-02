Biographie

Pierre-Mathieu Vilmet alias Pierpoljak est un auteur interprète français de variété et de reggae né en 1964 à Paris. Artiste à la vie quelque peu mouvementée qui le voit débuter dans un groupe de punk puis découvrir le reggae en 1981 à Londres grace à des voisins jamaïcains. Après une case prison et des voyages comme équipier sur un bateau dans les Caraïbes il signe chez Barclay en 1995 et commence à connaître le succès en 1998. Fort d'une dizaine de disques à son actif dont un Best of en 2011, il est notamment double disque d'or avec son opus Je fais c'que j'veux (2011). Après quelques année d'absence il revient avec General Indigo en 2015. © TiVo