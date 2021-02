Biographie

Auteur, compositeur, interprète, producteur, fondateur de label et aussi réalisateur et acteur, Pierre Barouh a touché à un large spectre de la vie artistique. « Le roi du slow bizz », né Elie Barouh le 19 février 1934 et décédé à l'âge de 82 ans le 28 décembre 2016, connaît un succès immédiat grâce aux chansons du film Un homme et une femme (Palme d'or au festival de Cannes, 1966), dans lequel il joue, ce qui lui permet d'investir pour créer le label Saravah, avec pour slogan « Il y a des années où l'on a envie de ne rien faire ». Importateur en France de la bossa nova (« Samba Saravah »), il fait ainsi découvrir Jacques Higelin, Bigitte Fontaine et Areski Belkacem et Maurane. Celui qui a écrit quelques succès pour d'autres, « Des ronds dans l'eau » pour Françoise Hardy et « La Bicyclette » pour Yves Montand, réalise des albums pour son compte et signe la musique de son propre film Le Divorcement (1979). Les compilations Les Années Disc'AZ (2008) et 60 Ans de Chansons à des Titres Divers (2010) retracent son parcours musical. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017