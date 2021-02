Biographie

Célèbre comme peu d’organistes l’ont été avant lui, invité de toutes parts, multipliant les enregistrements, Pierre Cochereau avait gardé la modestie de qui ne se satisfait pas à bon compte : –“Il vaudrait mieux que je me la remette dans les doigts” disait-il la veille d’un concert où il devait jouer la Symphonie gothique de Widor... qu’il savait par cœur ! Rien, en fait, n’était plus éloigné de Pierre Cochereau que l’image qu’on se fait habituellement d’un organiste. Il vivait à deux-cents à l’heure, jamais en repos, déployant une énergie phénoménale. C’était un homme qui se donnait entièrement et totalement. Sa carrière fut exceptionnelle : 2.600 concerts sur les cinq continents dont 25 tournées aux États- Unis. Il fut le premier organiste occidental à être officiellement invité en URSS. Il joua avec les orchestres les plus prestigieux, sous la direction des plus grands chefs. Il assura également des classes de maître dans les principales académies internationales de musique, notamment au Japon. L’interprète mettait toutes les ressources de son imagination au service de l’œuvre. Malgré l’idée très juste qu’il se faisait de son talent, l’improvisateur se comportait en véritable artisan humblement attaché à son ouvrage. Mais au delà des esthétiques et de leurs misérables débats, il apportait à son art, pour l’offrir à tous, le témoignage d’une viviffiante énergie. Sa générosité, son enthousiasme, sa simplicité font qu’on ne peut oublier cette personnalité si attachante. Il est passé, laissant derrière lui une traînée lumineuse faite du bonheur qu’il a procuré aux autres. © François Carbou / Qobuz 2018