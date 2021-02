Biographie

L’un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes contemporains d’ici a gagné le cœur des mélomanes avec des albums de grande classe et une poésie puissante et profonde, explorant le sentiment amoureux dans ses moindres recoins. On reconnaît son univers par son jeu de piano habile et émotif, ses idées de grandeur - l’album de pop orchestrale La forêt des mal-aimés (2006) était marquant - et cette interprétation un peu franchouillarde, mais impeccable. Digne héritier de Charles Aznavour et de Léo Ferré, Pierre Lapointe est un artiste polyvalent qui épate autant lorsqu’il dénude ses compositions - son album Seul au piano (2011) est remarquable à cet égard - que lorsqu’il les enveloppe d’un cachet rock rétro (Ton corps est déjà froid, 2018) ou de folie colorée (Punkt , 2013).