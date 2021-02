Biographie

Après avoir suivi des leçons de piano, Pierre Michelot qui est déjà fasciné par la musique noire américaine se consacre entièrement à la contrebasse au cours des années 40. Ses premières scènes datent du milieu des années 40, période au cours de laquelle il se produit entre autres partenaires avec Ralph Schecroun et Jean-Claude Forenbach. Sa réputation sur le circuit du jazz en fait très vite l'un des accompagnateurs les plus prisés de la scène française, notamment pour les américains et européens de passage. Débute alors une série de rencontres historiques au cours desquelles Pierre Michelot joue avec Sidney Bechet, Thelonious Monk, Bud Powell, Coleman Hawkins, Lester Young, John Lewis, Clifford Brown, Martial Solal, Stan Getz, et Miles Davis qu'il accompagne pour la première fois à Pleyel en 1949 dans le cadre du festival de Paris. Plus tard, en 1957, il participe encore avec Miles Davis à l'enregistrement de la bande sonore du film de Louis Malle Ascenseur pour l'échafaud. Musicien de toutes les occasions, en studio, sur les scènes des clubs et des festivals, il devient l'un des contrebassistes les plus populaires et les plus sollicités en France. Musicien sans frontières également, il collabore aux dernières réalisations du guitariste Django Reinhardt ainsi qu'aux hommages à J.S. Bach arrangés par Jacques Loussier avec le batteur Christian Garros. La relation exceptionnelle qu'il entretient avec le batteur Kenny Clarke ne s'arrête pas à la section rythmique unique que l'on pouvait entendre dans les clubs parisiens les plus prestigieux des années 50 et 60. Pierre Michelot lui écrit aussi des arrangements, ainsi que pour Chet Baker, et il prend la direction d'un grand orchestre au début des années 60. Au cours des années 80, Bertrand Tavernier lui confie le rôle d'acteur-contrebassiste dans son hommage cinématographique au jazz: Autour de minuit. Après quoi, toujours actif et très apprécié du public comme des musiciens, il apparaît sur de nouveaux enregistrements et à l'occasion de tournées avec Hank Jones, Christian Escoudé, Kenny Washington, Toots Thielemans, et son compagnon de longue date Maurice Vander. Personnage de référence dans le domaine du jazz depuis plus de 50 ans, il retrouve à nouveau Daniel Humair et René Urtreger à l'aube de l'an 2000 pour l'enregistrement d'un nouvel album.