Biographie

Disparu le 12 janvier 2018 dans une discrétion et un silence presque total, Pierre Pincemaille était un grand organiste français, très souvent considéré comme le fils spirituel de Pierre Cochereau, bien qu’il n’ait jamais pris un seul cours avec lui. Si le nom de ce dernier est attaché à Notre-Dame de Paris, celui de Pierre Pincemaille restera accolé à la cathédrale de Saint-Denis, un des plus beaux et des plus importants monuments français, systématiquement oublié des guides touristiques. La nécropole des rois de France a beaucoup souffert de la révolution et le grand organiste Nicolas de Grigny, lointain prédécesseur de Pierre Pincemaille au 18e siècle, ne reconnaîtrait aujourd’hui pas grand-chose de l’église extérieure et encore moins de son instrument, disparu, comme toute l’Ecole d’orgue française, dans la tourmente révolutionnaire.Après ses études au Conservatoire de Paris où il remporte cinq premiers prix (harmonie, contrepoint, fugue, orgue, improvisation), Pierre Pincemaille gagne plusieurs concours internationaux avant d’être nommé organiste titulaire de Saint-Denis en 1987. Lassé par la médiocrité musicale ambiante des églises de France, il reçoit carte blanche des autorités religieuses pour restaurer peu à peu le répertoire liturgique du vénérable monument. Il instaure également des concerts d’orgue pour lesquels il invite un grand nombre de consœurs et confrères pour faire enfin sonner cet instrument délaissé, le premier orgue construit par le célèbre facteur Cavaillé-Coll, en 1840, particulièrement somptueux.Unique titulaire de cet instrument difficile à maîtriser à cause de la position de sa console, Pierre Pincemaille était un homme heureux à bord de son vaisseau solitaire dans ce lieu qui a vu défiler la grande Histoire de France dans ces meilleurs et ses pires jours. C’est à ses claviers qu’il a petit à petit érigé son répertoire consacré en grande partie, instrument oblige, à l’orgue romantique français.Pierre Pincemaille était connu pour être un très brillant improvisateur qui médusait son auditoire par son imagination et ses registrations. Au cœur de ses improvisations, il semblait vraiment possédé par une véritable frénésie créatrice qui emportait l’adhésion. Il laisse d’ailleurs une discographie dans laquelle éclate précisément ce talent particulier qui faisait de lui un des plus grands improvisateurs dans le style symphonique français, dans la filiation de Cochereau.Pierre Pincemaille a enregistré les dix symphonies pour orgue de Charles-Marie Widor sur les 10 plus belles orgues Cavaillé-Coll de France, toutes les œuvres de Maurice Duruflé, et l’intégrale de la musique pour orgue de César Franck, le père du renouveau de l’orgue français, à Saint-Sernin de Toulouse. On lui doit aussi un enregistrement très coloré d’œuvres de Stravinsky, l’Oiseau de feu et Petrouchka, aux grandes orgues de Radio France. Il a aussi rendu hommage à son mentor Pierre Cochereau sur un album consacré aux œuvres écrites du grand organiste : La Symphonie pour grand orgue, la Micro-Sonate en trio et le Thème et variation sur « Ma jeunesse a une fin ».La réputation de Pierre Pincemaille a largement dépassé les frontières françaises, allant jusqu’aux Etats-Unis. Professeur dans plusieurs institutions, dont le Conservatoire de Paris, il a formé toute une génération de jeunes improvisateurs français et étrangers que l’on trouve fréquemment dans les concours internationaux.FH/QOBUZ/janv. 2018