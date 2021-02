Biographie

Créateur de la musique concrète et de l’électroacoustique, Pierre Schaeffer fut à la musique ce qu’Henri Langlois fut à la conservation des oeuvres cinématographiques et Orson Welles à la création pure : un découvreur à l’esprit perpétuellement en avance sur son époque.Scientifique, compositeur, théoricien, auteur d’une véritable réflexion philosophique sur les musiques acousmatiques, Schaeffer, fondateur du GRM, auteur de l’Etudes aux casseroles et parrain des Shadoks fait figure de pionnier dans l’univers des très contemporaines musiques électroniques. Esprit décalé mais motivé par une démarche scientifique aussi impeccable que rigoriste, Pierre Schaeffer laisse, dans l’histoire de la musique, l’image d’une espèce de Doctor Who des ondes sonores, à la fois dans son époque et hors du temps. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015