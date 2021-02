Biographie

Qui c'est celui-là ? Il a une drôle de tête, ce mec-là ! Moustachu gouailleur et flamboyant, à l'image d'un Boby Lapointe ou d'un Georges Brassens dont il est un fervent admirateur, Pierre Vassiliu (1937-2014) s'inscrit autant dans la tradition des chansonniers que dans celle de la chanson française. Maître incontesté du contrepet et admirateur du répertoire de Chico Buarque, Vassiliu fait figure d'OVNI dans le paysage musical français, alternant périodes d'absence et retours avec une régularité de métronome. Son oeuvre ne se limite pas qu'à « Qui c'est celui là ? » l'unique succès de 1973. Le 17 août 2014, le chanteur atteint de la maladie de Parkinson meurt à l'âge de 76 ans. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015