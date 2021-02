Biographie

Piers Faccini est le prototype de l'artiste européen. Né en Angleterre d'une mère anglaise et d'un père italien, il arrive en France à l'âge de cinq ans, effectue ses études et ses débuts artistiques en Angleterre et est désormais signé sur un label français. Sa musique est elle universelle, tant elle puise aux sources américaines de Jeff Buckley et Ben Harper. Leave No Trace, son premier album de 2004, passe relativement inaperçu. Son album suivant, Tearing Sky (2006) reçoit un accueil encourageant. Son troisième opus, Two Grains Of Sand (2009) est suivi de l'éclectique My Wilderness (2011). Piers Faccini poursuit en 2013 avec Between Dogs and Wolves aux climats multiples. L'année suivante, c'est avec son ami violoncelliste Vincent Segal qu'il enregistre Songs of Time Lost. Son successeur, I Dreamed An Island, survient en 2016 et joue la carte de l'onirisme et de l'exotisme avec l'emploi d'instruments orientaux. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016