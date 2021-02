Biographie

Le projet original Pink Martini est conçu par Thomas M. Lauderdale, pianiste de formation classique, et la chanteuse China Forbes. Grâce à une fusion d'un vaste éventail d'influences allant du jazz cubain au Music-Hall en passant par les musiques de films, le groupe a concocté une musique exotique qui aboutit à un premier opus en 1997, Sympathique. L’album suivant, Hang on Little Tomato, sort sept ans plus tard. Il est suivi par Eugene Hey ! en 2007, Splendor in the Grass en 2008 et Joy to the World en 2010. © Jason Ankeny /TiVo