Biographie

L'Italien Pino d'Angio est, avec le duo français Chagrin d'Amour, le premier à avoir mélangé musique de club et rap en 1981, année du succès de « Ma Quale Idea » et de « Chacun fait (c'qui lui plaît) ». La chanson de Pino d'Angio est inspirée par le titre funk « Ain't No Stoppin' Us Now » de McFadden & Whitehead. Elle est numéro un de nombreuses semaines en France et se vend à deux millions d'exemplaires à travers le monde. De son vrai nom Giuseppe Chierchia, Pino d'Angio est né le 14 août 1954 à Pompéi. « Ma Quale Idea » est son seul succès d'envergure si l'on excepte sa participation en 1990 au groupe Eurodance Age of Love, auteur du classique « The Age of Love », chanté par le mannequin Karen Mulder.