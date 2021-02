Biographie

Grâce à son apparition sur le single "Lollipop" de Luther Campbell, Pitbull se fait remarquer par les producteurs de Diaz Brothers. Ces derniers le présentent au King of crunk (roi du crunk), Lil Jon. Pitbull collabore avec lui sur son album platine Kings of Crunk en 2002. Il sort son premier opus, M.I.A.M.I., en 2004 avec le single produit par Lil Jon "Culo" en première position. Il fait ensuite des apparitions sur des titres de nombreuses stars de Ying Yang Twins à Elephant Man. Money Is Still a Major Issue réunit ses meilleures collaborations avec des remixes et des titres inédits. Il sera suivi de El Mariel (2006) et The Boatlift (2007), interprété en espagnol. © David Jeffries /TiVo