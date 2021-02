Biographie

Apparue par surprise à l'été 2009, la petite blonde Pixie Lott, repérée par le producteur L.A. Reid (Def Jam), loge son premier single « Mama Do (Uh Oh, Uh Oh) » directement en tête du top anglais, préparant la voie à l'album Turn it Up en septembre. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015