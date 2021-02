Biographie

Plusieurs auteures-compositrices-interprètes sont apparues au fil des années 90, mais peu d'entre elles ont révélé une identité et un succès critique permanent comme pour Polly Jean Harvey, explorant sexualité, amour et spiritualité avec un humour noir, une théâtralité déviante et une honnêteté déconcertante. A l'aube de sa carrière, à la tête du trio PJ Harvey, elle délivre des chansons crues avec brutalité et morgue punk. Suite au bruitiste Rid of Me, album sans compromis, le trio se sépare et PJ Harvey devient la seule propriété de Polly Jean. Son disque suivant, To Bring You My Love, sorti en 1995, lui ouvre la voie de la reconnaissance internationale. Au cours des années suivantes, Harvey explore différentes orientations musicales et traverse plusieurs phases, culminant avec un autre album au succès critique considérable, Let England Shake, en 2011. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo