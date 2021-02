Biographie

En raison de ses penchants pour les looks et maquillages androgynes et les riffs de guitare crus, Placebo est parfois décrit comme une version glam de Nirvana. Brièvement baptisé Ashtray Heart, le groupe est influencé par Sonic Youth, the Pixies, the Smashing Pumpkins, et comme mentionné plus haut, Nirvana. Le premier album de Placebo, en 1996, est un succès surprise au Royaume-Uni. Le groupe devient la coqueluche des magazines musicaux britanniques. Ils assurent leurs débuts en faisant la première partie de concerts tels que les Sex Pistols reformés, U2 et Weezer), où "Nancy Boy" et "Bruise Pristine" leur ouvrent la voie d'une carrière qui se prolongera bien au-delà de l'an 2000. © Greg Prato /TiVo