Biographie

Coupons tout d'abord court à une vilaine rumeur : non, Plastic Bertrand n'est pas l'homme d'un seul titre. Même si l'artiste reste indubitablement associé au tube planétaire « Ça plane pour moi », il n'en reste pas moins auteur-compositeur d'une dizaine d'albums. Acteur occasionnel, auteur, producteur et présentateur d'émissions de télévision, ce « punk de variété » qui fut un temps soupçonné de ne pas être l'interprète de son morceau fétiche n'est pas aussi oublié qu'on pourrait le croire au premier abord et sa participation récente à quelques émissions de télé-réalité n'est pas, malgré quelques très réelles années de traversée du désert, le synonyme d'une fin de carrière difficile.