Biographie

Formé à la fin des années 80 à Bilbao au Pays Basque espagnol, Platero y Tu est un groupe de rock dont le premier album, Voy a acabar borracho, voit le jour en 1991, revisité en 1992 à la faveur d'un contrat signé avec DRO. C'est en 2000, suite à la parution de son huitième effort, Correos, que le groupe se sépare, voyant sa carrière résumée en deux volumes de la compilation Hay Mucho Rock’n’roll en 2003 et 2005. Coleccion Definitiva: 25 Años, nouveau best of prenant la forme d'un double CD, voit quant à lui le jour en 2016 à l'occasion du 25ème anniversaire des débuts discographiques de la formation. © TiVo