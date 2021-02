Biographie

Le trio de producteurs roumains Play & Win occupe une place de choix dans l'impressionnant mouvement house venu de Roumanie. Producteur de Akcent et surtout de Inna et son album Hot, phénomène dance majeur en 2010. Play & Win est aussi un groupe qui sort ses propres productions avec « Slow Motion », numéro un local en 2009, et « Ya BB » qui force l'entrée de tous les charts en 2011. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015