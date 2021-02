Biographie

Pnau est un groupe australien d'electro rock aux multiples facettes. Outre ses succès personnels avec Sambanova (1999), Pnau (2007) et Soft Universe (2011), il collabore en 2012 avec Elton John pour Good Morning to the Night qui est numéro un britannique. Nick Littlemore son chanteur est également l'animateur du projet à succès Empire of the Sun. Pnau est également repris par Faul & Wad Ad en 2013 pour le tube « Changes ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015